El petróleo repunta y continúan los ataques entre el ultimátum de Trump a Irán: Día 39

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Redacción internacional, 7 abr (EFE).- El precio del petróleo volvió a subir mientras que las principales bolsas de valores operan con moderación, pendientes de las últimas horas del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de desatar «el infierno» en el país en caso contrario.

A su vez, continúan los bombardeos en toda la región, con ataques contra Irán, Israel y países del Golfo.

Esto es lo más destacado del día 39 de guerra:

Los mercados operan con cautela y el petróleo sigue subiendo

– El barril de brent y el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subieron hasta los 109,77 dólares y los 112,41 respectivamente, en una jornada marcada por la cautela ante la evolución del conflicto en Oriente Medio.

– Wall Street cerró en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,36 %.

– Las principales bolsas asiáticas, como el Kospi surcoreano o el Nikkei japonés, registraban ligeras variaciones durante las horas de negociación.

– En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 0,03 %, hasta los 4.681 dólares la onza; y la plata ganaba un 0,22 %, a 73,08 dólares la onza.

– Los inversores siguen de cerca los contactos entre Estados Unidos e Irán después de que Teherán presentara una propuesta de diez puntos para poner fin a la guerra que descarta un alto el fuego temporal y plantea un acuerdo permanente, con exigencias como el levantamiento de sanciones y garantías sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Continúan los ataques en toda la región

– Teherán fue atacada en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según informó la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa hebreas (FDI), que no informaron sobre muertos o heridos.

– El Ejército de Israel también dijo haber detectado proyectiles lanzados desde Irán, aunque no hay reportes de ningún impacto ni de heridos a raíz del ataque.

– Baréin lanzó una alerta y pidió a sus residentes buscar refugio ante una nueva oleada de ataques lanzada desde Irán, mientras que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos dijeron haber interceptado varios drones y misiles.

Trump insiste en sus amenazas contra Irán

– Trump insistió este lunes en sus amenazas contra Teherán, aunque volvió a enviar mensajes contradictorios sobre la guerra, y mantuvo la incertidumbre horas antes de que venza el ultimátum lanzado al país persa para alcanzar un acuerdo.

– El mandatario estadounidense aseguró que cree que Irán está negociando «de buena fe» con su país y que «les gustaría poder llegar a un acuerdo», aunque no quiso dar detalles sobre un posible alto el fuego.

Japón pide a Irán garantizar la seguridad en Ormuz

– El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, urgió en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, a garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz en medio de la liberación de un ciudadano nipón detenido.

Filipinas confirma una segunda víctima en Israel

– El Gobierno de Filipinas confirmó la muerte de una segunda ciudadana en el conflicto en Oriente Medio. El fallecimiento sucedió el pasado 5 de abril en la ciudad portuaria de Haifa, después de que un misil impactara en la vivienda de la mujer, donde también perecieron su esposo israelí y los padres de este. EFE

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