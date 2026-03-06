El petróleo se aplaca y las bolsas se estabilizan en Asia ante la crisis en Oriente Medio

El petróleo se tomó un respiro este viernes en los mercados asiáticos tras su impresionante ascenso por la guerra en Oriente Medio, mientras que las bolsas se estabilizaron al término de una semana llena de altibajos por las preocupaciones geopolíticas.

A media mañana, el barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, cedía un 0,57% hasta los 84,92 dólares, tras haber subido un 4,93% el jueves.

El West Texas Intermediate (WTI) norteamericano retrocedía por su parte un 0,85% a 80,30 dólares, luego de aumentar 8,51% la víspera.

Los mercados mundiales siguen de cerca los acontecimientos en Oriente Medio, donde continúan los ataques y el estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor del 20% de la producción global de petróleo y gas natural licuado (GNL), sigue paralizado.

Sin embargo, el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, dijo que Washington estudia diversas opciones para frenar la subida de los precios de la energía, entre ellas un posible gravamen sobre las reservas de emergencia o incluso una intervención directa en el mercado, según la agencia Bloomberg.

«El Brent se estabilizó tras estas declaraciones (…), estas medidas se suman a los planes anunciados anteriormente para proporcionar garantías de seguridad y escoltas navales que permitan el paso de petroleros y otros buques por el estrecho de Ormuz», señaló Michael Wan, analista de MUFG.

En medio del nerviosismo, los precios del oro negro subieron de nuevo el jueves, alcanzando niveles que no se veían desde hacía casi dos años.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, se han disparado casi un 20%.

– Calma en las bolsas –

Tras la montaña rusa de esta semana, las plazas bursátiles asiáticas también recuperaron la calma.

En la Bolsa de Tokio, el índice estrella Nikkei subió un 0,62% hasta los 55.320,84 puntos.

En Seúl, el Kospi cerró estable (+0,02%). El jueves se había disparado un 9,63% tras una caída histórica del 12% el día anterior.

Taipei cedía este viernes un leve 0,22% y Sídney un 1%, mientras el índice Hang Seng de Hong Kong ganaba 1,73%. Shanghái se anotó un 0,4% al cierre.

«Las preocupaciones relacionadas con un conflicto prolongado ejercen presión sobre la venta de acciones», pero predomina la actitud expectante antes de la publicación el viernes de un informe sobre el empleo en Estados Unidos, explicaron analistas de Monex Securities en una nota.

En el mercado de divisas, la moneda japonesa cedió un 0,2% hasta situarse en 157,86 yenes frente a un dólar revitalizado.

