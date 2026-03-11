El petróleo sigue en alza pese a liberación de reservas estratégicas

Los precios del petróleo continuaron al alza y las bolsas a la baja este miércoles a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía anunció un desbloqueo récord de reservas estratégicas de crudo para compensar los problemas de suministro desde Oriente Medio.

Las bolsas europeas y asiáticas también retrocedieron ante la incertidumbre generada por la guerra en Oriente Medio, mientras que los índices de Nueva York arrancaron sin rumbo claro.

En represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, y atacó instalaciones energéticas en varios países del Golfo.

«Para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz», los 32 países de la AIE decidieron desbloquear 400 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas.

Sin embargo, los precios del petróleo siguieron creciendo, aunque sin alcanzar los aproximadamente 120 dólares por barril de principios de semana, lo que supuso un récord desde 2022.

Hacia las 16H30 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganaba un 5,5% hasta los 88,03 dólares.

El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, escalaba un 5,6% hasta los 92,74 dólares.

El analista Helge Andre Martinsen, de la firma DNB Carnegie, señaló que las reservas liberadas por los países de la AIE, aunque sean un récord, representa solo una parte del suministro perdido.

Según sus estimaciones, las reservas liberadas pueden sumar unos 1,75 millones de barriles diarios, pero la pérdida de suministro sería de unos 11 millones de barriles.

«Ayudará, pero no representará una gran diferencia para el equilibrio mundial del petróleo a muy corto plazo», afirmó.

– Poco entusiasmo bursátil –

En los mercados bursátiles, el anuncio tampoco surtió un gran efecto. Los principales índices europeos cerraron con pérdidas moderadas: Fráncfort retrocedió un 1,37%, Londres un 0,90% y París un 0,19%.

En Wall Street, la apertura tampoco fue impetuosa: el índice Dow Jones perdía un 0,17%, aunque el Nasdaq y el S&P 500 empezó la sesión en verde (+0,28% y +0,13%).

Los mercados se mueven al compás de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán y las posteriores represalias de Teherán contra varios países de la región.

El martes, los índices bursátiles repuntaron con fuerza y los precios del petróleo cayeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara la víspera que el conflicto terminará «pronto».

«El presidente Trump intentó tranquilizar a los mercados, pero los inversores esperan ahora pruebas concretas y un retorno a la calma en el estrecho de Ormuz», indicó John Plassard, responsable de estrategia de inversión en Cité Gestion Private Bank.

Ese escenario, sin embargo, sigue sin materializarse.

Durante la jornada, varios buques fueron atacados en el paso marítimo e Irán advirtió a Israel y Estados Unidos del peligro de una «guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial».

«Es probable que los mercados se vuelvan cada vez más temerosos por las implicaciones a largo plazo con cada día que pasa», afirmó Joshua Mahony, analista jefe de mercados de Scope Markets.

Para Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, la estrategia de Irán «sugiere que el conflicto podría intensificarse en lugar de enfriarse».

