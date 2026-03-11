El petróleo sube y las bolsas pierden ante la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo vuelven a subir este miércoles y las bolsas europeas y asiáticas retrocedieron, en un clima marcado por la persistente incertidumbre que genera la guerra en Oriente Medio.

«Los acontecimientos vinculados a la guerra en Irán siguen acelerándose y resultan muy difíciles de prever», señaló Andreas Lipkow, analista de CMC Market.

Hacia las 09H40 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganaba un 5,91% hasta los 88,38 dólares.

El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, escalaba un 5,05% hasta los 92,23 dólares.

En los mercados bursátiles, los principales índices europeos abrieron la jornada en terreno negativo: París retrocedía un 0,63%, Fráncfort un 1,15% y Londres un 0,73%. Madrid también descendía un 0,71% y Milán un 0,75%.

Hong Kong perdió un 0,2% y Shanghái 0,3%. Tokio en cambio subió 1,4% este miércoles.

Los mercados se mueven al compás de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán y las posteriores represalias de Teherán contra varios países de la región.

El martes, los índices bursátiles repuntaron con fuerza y los precios del petróleo cayeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara la víspera que el conflicto terminará «pronto».

Desde el inicio del conflicto, los precios del petróleo han ido en aumento e incluso rozaron los 120 dólares por barril a inicios de semana, debido a las perturbaciones en el estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos normales el 20% de la producción mundial.

– Reservas estratégicas –

«El presidente Trump intentó tranquilizar a los mercado, pero los inversores esperan ahora pruebas concretas y un retorno a la calma en el estrecho de Ormuz», indicó John Plassard, responsable de estrategia de inversión en Cité Gestion Private Bank.

Ese escenario, sin embargo, sigue sin materializarse, ya que varios buques fueron atacados con proyectiles en las últimas horas.

Los mercados aguardan también los anuncios de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que según el Wall Street Journal plantea su mayor liberación de reservas de crudo para calmar a los mercados.

Los ministros de Energía del G7 afirmaron este miércoles en un comunicado conjunto estar «dispuestos» a tomar «todas las medidas necesarias», incluyendo recurrir a las reservas estratégicas, en coordinación con la AIE.

Los jefes de Estado y de gobierno de las siete economías más industrializadas abordarán el asunto por la tarde.

Esta inyección sería superior a los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, según el WSJ.

El planeta consume unos 100 millones de barriles de petróleo al día. Los miembros de la AIE disponen de «más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia», además de «unos 600 millones de barriles adicionales en reservas industriales», según la agencia.

En el mercado de divisas, el dólar se mantenía estable (‑0,03%, a 1,1614 dólares por euro).

