El petróleo Texas baja un 2,5 %, hasta 63,96 dólares el barril

Nueva York, 3 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una bajada del 2,5 %, hasta 63,96 dólares el barril, con los operadores pendientes de la próxima reunión de la OPEP+.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre restaron 1,62 dólares con respecto a la sesión del martes.

Los inversores están pendientes de los próximos movimientos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), que se reúne el 7 de septiembre para tratar su producción de crudo.

Según los medios especializados, el mercado de crudo prevé que la alianza vuelva a aumentar su producción, después de que el pasado agosto decidiera incrementar su oferta en 547.000 barriles diarios (bd).

Con el aumento de agosto, el sexto mensual consecutivo, los países que forman parte de la OPEP+ habrán revertido entre abril y septiembre los recortes del bombeo que aplicaron de forma voluntaria en 2023 y que suman 2,2 mbd, adicionales a otras reducciones que suman 3,66 mbd y que en principio rigen hasta fines de 2026.

El precio del oro negro terminó ayer la jornada con una subida del 2,5 %, apoyado por las crecientes tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y las nuevas sanciones del Gobierno de EEUU a Irán, que alimentan la incertidumbre sobre el suministro mundial a corto plazo, señala hoy el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

Por otro lado, los operadores esperan la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. del 16 y 17 de septiembre, en la que todo apunta a una bajada de los tipos de interés que puede abaratar la compra de crudo. EFE

