The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo Texas cae 2,40 % tras reconsiderar los operadores la prima de riesgo en Rusia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 26 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una caída del 2,39 %, para cerrar en 63,25 dólares el barril, tras reconsiderar los operadores la prima de riesgo para el suministro de crudo ruso.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre perdieron 1,55 dólares respecto a la sesión anterior.

Ayer, sin embargo, los precios del WTI repuntaron ante la posibilidad justamente de una interrupción de suministro en el oro negro de Moscú fruto de ataques ucranianos e hipotéticas sanciones de EE.UU. si no se avanza en un acuerdo de paz.

«Dada la enorme incertidumbre en el mercado petrolero causada por el conflicto ucraniano y la guerra arancelaria, los inversores seguirán reacios a comprometerse en ninguna de las dos direcciones de forma prolongada», anotó Tamas Varga, analista de PVM Oil, en un comunicado.

Por otra parte, los expertos consideraron que la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook tuvo un limitado impacto en los precios.

Trump anunció ayer el despido en una carta publicada a través de su cuenta de Truth Social, en la que aseguró que intervenía después de que Cook supuestamente hubiera firmado dos hipotecas para una «primera residencia» en dos estados diferentes en dos semanas.

La ofensiva contra Cook, que fue nombrada durante el mandato del demócrata Joe Biden, se suma a la presión que la Administración Trump está ejerciendo sobre la Fed y su presidente, Jerome Powell, para forzar una rebaja de los tipos de interés. EFE

gac/fjo/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR