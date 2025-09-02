The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo Texas sube un 2,5 %, hasta 65,59 dólares el barril

Nueva York, 2 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una subida del 2,5 %, hasta 65,59 dólares el barril, presionado por el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre sumaron 1,58 dólares respecto a la sesión del viernes, pues ayer fue festivo en Estados Unidos.

El crudo de referencia estadounidense operó al alza tras mantenerse ayer cerrado el mercado por el festivo del Día del Trabajo, pendiente especialmente de las noticias geopolíticas pero también las comerciales.

Según los analistas, el reciente intercambio de fuego entre Rusia y Ucrania complica el camino hacia un proceso de paz en el que están mediando, hasta ahora con poca fortuna, los países europeos y Estados Unidos.

Este domingo, precisamente el presidente ucraniano Volodímir Zeleski prometió «nuevos ataques profundos» contra Rusia, en medio de una ofensiva contra infraestructuras de energía rusas.

Mientras tanto, ya están en vigor los aranceles más altos de EE.UU. sobre las importaciones de productos de la India, ahora situados en el 50 %, en represalia porque el país asiático es comprador de crudo ruso.

Del lado de la oferta, los inversores están atentos a los próximos movimientos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), que se reúne el 7 de septiembre para tratar su producción.

También esperan la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. del 16 y 17 de septiembre, en la que todo apunta a una bajada de los tipos de interés que puede abaratar la compra de crudo. EFE

