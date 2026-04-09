El petróleo vuelve a subir por incertidumbre sobre tregua en Oriente Medio

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El precio del barril de petróleo volvió a superar este jueves los 100 dólares y las principales bolsas operan con pérdidas por la prudencia de los inversores sobre la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Hacia las 13H55 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía 6,41% a 100,46 dólares y el Brent del mar del Norte, referente mundial, avanzaba 3,94% a 98,48 dólares.

Los precios del petróleo y el gas se desplomaron el miércoles tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, lo que despertó expectativas de la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Pero la cautela volvió a imponerse luego de que Irán planteara que una tregua en Líbano, que sigue bajo bombardeos de Israel, es una de sus «condiciones esenciales» de cara a la negociación con Estados Unidos.

«Es probable que los precios del petróleo se mantengan elevados y volátiles hasta que se alcance un acuerdo más permanente entre todas las partes», afirmó Aarin Chiekrie, analista de Hargreaves Lansdown.

Los operadores están a la espera de una verdadera reanudación del tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, después de que Irán recomendara rutas alternativas este jueves ante la posible presencia de «minas».

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró con una baja de 0,73%, el Kospi surcoreano cayó 1,65% y Hong Kong cerró con pérdidas de 0,39%.

En Europa se confirmó la tendencia y, en torno a las 14H00 GMT, la Bolsa de París bajaba 0,71%, Fráncfort cedía 1,4%, Londres 0,25%, Milán 0,07% y Madrid 0,67%.

La tendencia siguió en Wall Street, donde en las primeras operaciones el Dow Jones cayó un 0,37%, el Nasdaq subió un 0,06% y el S&P 500 retrocedió un 0,10%.

Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, señaló que «el optimismo respecto a un alto el fuego se desvaneció el jueves, ya que las noticias procedentes de Irán dieron un giro negativo».

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