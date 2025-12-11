The Swiss voice in the world since 1935
El petrolero incautado frente Venezuela irá a EE.UU. para que su crudo sea confiscado

Washington, 11 dic (EFE).- El petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela se dirigirá hacia un puerto estadounidense para que su petróleo sea requisado, informó este miércoles la Casa Blanca.

«El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa. EFE

