El PIB alemán se estanca en el tercer trimestre

Berlín, 30 oct (EFE).- La economía alemana se estancó en el tercer trimestre del año, al mantenerse sin cambios el PIB de la mayor economía de la Unión Europea (UE) entre julio y septiembre en comparación con los tres meses anteriores, según el cálculo adelantado de la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis.

Este dato, ajustado por precios, estacionalidad y calendario, se conoce después de que el PIB germano retrocediera un 0,2 % en el segundo trimestre y aumentara entre enero y marzo un 0,3 %, informó Destatis en un comunicado. EFE

