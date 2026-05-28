El PIB brasileño creció entre 0,9 % y 1,3 % en el primer trimestre, según los economistas

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Río de Janeiro, 28 may (EFE).- La economía brasileña creció cerca entre el 0,9 % y el 1,3 % en el primer trimestre de este año frente a los últimos tres meses de 2025, según previsiones de los economistas divulgadas este miércoles, en vísperas de la publicación del dato oficial del producto interior bruto (PIB) de la mayor economía latinoamericana.

De acuerdo con las diferentes proyecciones de los bancos, la economía brasileña volvió a recuperar el ritmo tras haberse desacelerado en el último trimestre del año pasado, cuando tan solo se expandió un 0,1 %.

El resultado del primer trimestre, con una posible recuperación económica en medio de las proyecciones que permiten esperar una nueva desaceleración este año, será divulgado el viernes por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Entre las previsiones más optimistas están las del Banco Central, cuyo indicador para intentar anticipar el resultado del PIB, el IBC-Br, registró una expansión del 1,3 % en el primer trimestre.

Entre los más pesimistas figura el reputado centro de estudios privado Fundación Getúlio Vargas (FGV), cuyo ‘Monitor del PIB’ midió un crecimiento económico del 0,9 % en el primer trimestre.

Para Itaú, el mayor banco privado del país, el crecimiento trimestral fue del 1,2 %, mientras que para el Santander Brasil la expansión fue del 1,0 %.

La inesperada recuperación del primer trimestre es atribuida por los economistas a los buenos resultados de la agropecuaria, a una reacción de la industria y al aumento de las exportaciones de petróleo en medio del conflicto en Oriente Medio.

Igualmente contribuyó para el crecimiento el aumento del consumo de las familias gracias a los nuevos incentivos ofrecidos por el Gobierno y a la resiliencia del mercado del trabajo, ya que el desempleo se mantiene en niveles reducidos, según los analistas.

Los economistas, sin embargo, prevén que el PIB se desacelerará en el segundo trimestre, para cuando prevén un crecimiento del 0,5 %, así como en el año, ya que tan solo esperan una expansión económica del 1,89 % en 2026.

Sería, de confirmarse, la segunda desaceleración seguida de una economía que creció un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025. EFE

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