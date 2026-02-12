El PIB británico creció el 1,3 % en 2025

Londres, 12 feb (EFE).- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció el 1,3 % en 2025, frente al alza del 1,1 % en 2024, informó este jueves la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

En tanto, el PIB creció apenas el 0,1 % en el cuarto trimestre de 2025 (octubre a diciembre), tras un alza también del 0,1 % en el trimestre anterior, agregó la ONS, que vincula la debilidad económica a la fuerte caída del sector de la construcción.

Sobre el último trimestre del año pasado, el sector servicios, considerado el pulmón económico del país, no registró crecimiento alguno, en tanto que la construcción bajó el 2,1 % y el industrial avanzó el 1,2 %.

Asimismo, la ONS informó de que las importaciones totales de bienes y servicios aumentaron en 35.100 millones de libras (40.365 millones de euros/un 3,9 %) en 2025, mientras que las exportaciones totales anuales aumentaron en 31.000 millones (35.650 millones de euros/un 3,5 %), lo que hizo que el déficit comercial anual total se ampliara en 4.100 millones de libras (4.715 millones de euros) hasta 21.800 millones de libras (25.070 millones de euros).

La directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo hoy que la economía continuó creciendo lentamente en los últimos tres meses del año pasado, con una tasa de crecimiento sin cambios respecto al trimestre anterior.

La tasa de crecimiento para el conjunto de 2025 aumentó ligeramente con respecto al año anterior, «con crecimiento en todos los sectores principales», añadió.

La economía británica continúa débil a pesar de los esfuerzos del Gobierno por impulsar el crecimiento a través, por ejemplo, de medidas como la construcción de nuevas viviendas.

Según los recientes datos facilitados por la ONS, la deuda neta acumulada del sector público británico, excluidos los bancos con participación estatal, se situó a finales de 2024 en el 97,2 % del PIB.

Este mes, el Banco de Inglaterra decidió recortar del 4,75 % al 4,5 % los tipos de interés, el primer descenso desde el pasado noviembre, tras una caída de la inflación interanual, si bien esta se mantiene por encima de su objetivo del 2 % – actualmente en el 3,4 %-. EFE

