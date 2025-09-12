El PIB británico no registró crecimiento en julio

Londres, 12 sep (EFE).- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido no registró crecimiento el pasado mes de julio, tras un alza del 0,4 % en junio, según informó este viernes la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

El sector servicios creció el 0,1 % y el de la construcción avanzó el 0,2 %, mientras que el industrial cayó el 0,9 %.

La ONS también informó de que en el trimestre entre mayo y julio, el PIB creció un 0,2 % tras un alza del 0,3 % entre abril y junio.

Entre mayo y julio, según la fuente, el sector servicios creció el 0,4 %, en tanto que el industrial retrocedió el 1,3 % y la construcción avanzó el 0,6 %.

Tras divulgarse los datos, un portavoz del Tesoro reconoció que queda mucho por hacer para impulsar el crecimiento porque, «si bien nuestra economía no está quebrada, sí se siente estancada. Eso es el resultado de años de baja inversión, que estamos decididos a revertir».

La marcha de la economía fue divulgada después de que el Banco de Inglaterra recortase en agosto los tipos de interés del 4,25 % al 4 %, el nivel más bajo en más de dos años y la quinta reducción en un año.

Además, los últimos datos oficiales divulgados en agosto indicaron que el índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido en los últimos doce meses se situó el pasado julio en el 3,8 %, frente al 3,6 % en junio, por lo que se coloca en el nivel más alto desde enero del año pasado. EFE

