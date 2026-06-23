El PIB de Argentina subió 0,7 % en el primer trimestre de 2026

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Buenos Aires, 23 jun (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Argentina registró en el primer trimestre del año un avance del 0,7 % con respecto al último trimestre de 2025, informaron este martes fuentes oficiales.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el PIB perdió algo de dinamismo tras haber registrado una tasa de expansión intertrimestral del 1,2 % en el cuarto trimestre de 2025.

En la comparación interanual, el PIB logró en el primer trimestre un alza del 2,3 %. EFE

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