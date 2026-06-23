El PIB de Argentina subió 0,7 % en el primer trimestre de 2026

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Buenos Aires, 23 jun (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Argentina registró en el primer trimestre del año un avance del 0,7 % con respecto al último trimestre de 2025, informaron este martes fuentes oficiales.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el PIB perdió algo de dinamismo tras haber registrado una tasa de expansión intertrimestral del 1,2 % en el cuarto trimestre de 2025.

En la comparación interanual, el PIB logró en el primer trimestre un alza del 2,3 %.

En los primeros tres meses del año los diversos sectores económicos de Argentina operaron en un escenario de inflación alta, con un alza acumulada en el primer trimestre del 9,4 %.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos este martes, en la oferta global se combinó un avance del 0,7 % del PIB con una bajada del 2,5 % en las importaciones de bienes y servicios en relación al cuarto trimestre de 2025.

Del lado de la demanda global se registró un descenso del 1,7 % en la formación bruta de capital fijo y una bajada del 3,1 % en las exportaciones, mientras que el consumo privado avanzó apenas 0,8 % y el consumo público bajó el 2,4 %.

En la comparación interanual, en el primer trimestre hubo un avance del 2,3 % del PIB y una caída del 7,5 % en las importaciones.

En tanto, del lado de la demanda global se registró un derrumbe del 11,6 % en la formación bruta de capital fijo y un avance del 9,8 % en las exportaciones, mientras que el consumo privado creció 2,7 % y el consumo público bajó 0,9 %.

Según el reporte oficial difundido este martes, de los 16 sectores que conforman el PIB, en doce de ellos se observó una subida interanual de actividad en el primer trimestre.

Entre los sectores de peso, destacaron las mejoras de agricultura (+18,1 %), minería e hidrocarburos (+12,3 %) y actividad financiera (+7,5 %), pero la industria registró una caída del 1,7 % y el comercio retrocedió 0,3 %.

Los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central de Argentina para su informe de expectativas proyectan en promedio que en 2026 la economía argentina crecerá un 2,9 %, desde una expansión del 4,4 % en 2025. EFE

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