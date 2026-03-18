El PIB de Chile creció algo más de lo esperado en el último año de gobierno de Boric

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El Producto Interior Bruto (PIB) de Chile creció por encima de lo estimado en 2025, gracias al impulso del comercio y la inversión que compensó un menor desempeño de la minería, informó el miércoles el Banco Central.

La economía chilena se expandió 2,5% en el último año de gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric, según un reporte de Cuentas Nacionales de esa institución. La proyección de crecimiento era de 2,3%.

Boric fue reemplazado hace una semana por el ultraderechista José Antonio Kast, que prometió implementar un gobierno de «emergencia», para enfrentar con «mano dura» la delincuencia y la migración irregular, y apuntalar la economía.

Kast se impuso como meta un incremento del PIB del 4% anual.

Según comentó el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, la cifra de 2025 «sigue reflejando un desempeño insuficiente para responder a las expectativas de las familias chilenas»,

De acuerdo al Banco Central, durante el año pasado «gran parte de las actividades económicas exhibieron cifras positivas».

El comercio, los servicios personales, la industria manufacturera y los servicios empresariales exhibieron las mayores cifras positivas, que compensaron la caída de la actividad minera, de acuerdo al BC.

El cobre, del que Chile es el principal productor mundial, contribuye a cerca del 10% del PIB chileno.

El país es también el segundo productor mundial de litio.

Ambos metales son fundamentales para la fabricación de autos eléctricos y artículos electrónicos.

El nuevo ministro de Hacienda de Kast, Jorge Quiroz, anunció para las próximas semanas el envío al parlamento de una batería de proyectos de ley, entre ellos uno que rebaja el impuesto corporativo del 27 al 23%.

La medida, según Quiroz, busca reactivar la actividad económica y hacer frente al déficit fiscal que en 2025 alcanzó al 3,6%.

El ministro Quiroz dispuso también el recorte del 3% del gasto de todos los ministerios.

pa/mar