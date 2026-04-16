El PIB de China cumple expectativas al crecer un 1,3 % intertrimestral entre enero y marzo

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Shanghái (China), 16 abr (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de China creció un 1,3 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el último de 2025, según datos oficiales publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Esto supone un aumento de 0,1 puntos con respecto a la tasa registrada entre octubre y diciembre (+1,2 %), y queda además en línea con los pronósticos de los analistas.

En el primer trimestre del presente año, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 5 % en términos interanuales, superando tanto el dato del último cuarto de 2025 (+4,5 %) como las expectativas más extendidas entre los expertos (+4,8 %). EFE

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