El PIB de China vuelve a crecer un 1,1 % intertrimestral entre julio y septiembre
Shanghái (China), 20 oct (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de China creció en el tercer trimestre un 1,1 % comparado con el anterior, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.
Esto representa el mismo ritmo de avance que el logrado entre abril y junio, aunque supera los pronósticos de los analistas, que esperaban que frenase hasta un 0,8 % intertrimestral.
En la comparación interanual, la segunda mayor economía del mundo registró una expansión del 4,8 % en el tercer trimestre, dato inferior al de los dos primeros, cuando aumentó un 5,4 % y un 5,2 %, respectivamente. EFE
