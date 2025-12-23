The Swiss voice in the world since 1935
El PIB de EE.UU. creció un 1,1 % en el tercer trimestre respecto al segundo

Washington, 23 dic (EFE).- La economía de EE.UU. creció en el tercer trimestre un 1,1 % con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al producto interior bruto (PIB) del país desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno Federal.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió un 4,3 %, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023. EFE

