El PIB de EEUU se revisa al alza y vuelve a situarse en 0,5 % en primer trimestre de 2026

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Washington, 25 jun (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de EE.UU. creció un 0,5 % en enero-marzo con respecto al último trimestre de 2025, mientras que la economía estadounidense se expandió un 2,1 % a ritmo anualizado, una y cinco décimas más, respectivamente, que en la estimación anterior.

Esta revisión definitiva al alza sitúa al PIB intertrimestral al mismo nivel del primer dato publicado en abril, según publica este jueves el Buró de Análisis Económico (BEA). EFE

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