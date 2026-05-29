El PIB de Francia se contrajo un 0,1% en el 1T, según una revisión a la baja

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El producto interior bruto de Francia retrocedió un 0,1% en el primer trimestre, indicó este viernes el instituto de estadística Insee, que inicialmente había anunciado un estancamiento de enero a marzo.

Tanto la demanda interior como el comercio exterior contribuyeron negativamente al crecimiento de Francia durante el periodo, según los cálculos del Insee.

El ministro de Economía, Roland Lescure, aseguró que el gobierno se mantiene «vigilante», pero «sin ceder al alarmismo».

El consumo de los hogares disminuyó un 0,2 % en el primer trimestre debido, entre otros factores, a la caída del consumo de energía.

La inversión también retrocedió (-0,6 %), especialmente la inversión en construcción (-1,7 %).

Al mismo tiempo las exportaciones cayeron fuertemente (-3,5 %), afectadas por el descenso de las exportaciones de aviones. Las importaciones también disminuyeron (-0,9 %).

En total, la contribución del comercio exterior a la evolución del PIB fue negativa (-0,9 puntos).

La tasa de ahorro de los hogares, ya muy elevada en Francia, volvió a aumentar, pasando del 17,7 % al 17,9 %.

Y el margen de las empresas disminuyó notablemente en el primer trimestre, situándose en el 31,7 % de su valor añadido, frente al 32,5 % del trimestre anterior.

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