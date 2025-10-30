El PIB de Italia se mantuvo sin variaciones en el tercer trimestre del año

Roma, 30 oct (EFE).- El Producto Interior Bruto (PIB) de Italia se mantuvo sin variaciones en el tercer trimestre del año respecto a los anteriores tres meses y creció un 0,4 % respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

El crecimiento de la economía previsto para 2025, que se alcanzaría si el PIB no registrara cambios en lo que resta del año, se sigue estimando en el 0,5%.

En comparación con el trimestre anterior, el resultado es una síntesis de un aumento del valor añadido en el sector de la agricultura, silvicultura y pesca, una disminución en el sector industrial y una estabilidad en el sector servicios, informó el organismo.

Por el lado de la demanda, hubo una contribución negativa del componente nacional y una contribución positiva del componente exterior neto. EFE

