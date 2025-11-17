El PIB de Japón se contrajo un 0,4 % de julio a septiembre por la caída de exportaciones

1 minuto

Tokio, 17 nov (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Japón se contrajo a un ritmo del 0,4 % entre julio y septiembre, en comparación con el trimestre previo, principalmente por la caída de las exportaciones motivada por los aranceles de Estados Unidos.

Las exportaciones se redujeron un 1,2 %, en comparación con el aumento del 2,3 % del trimestre anterior, mientras que las importaciones cayeron también, un 0,1 %, frente al aumento del 1,3 % del anterior trimestre.

En comparación con el mismo período del año anterior, la cuarta economía mundial experimentó un crecimiento del 1,1 %, según el informe preliminar publicado este lunes por la Oficina del Gabinete del país asiático. EFE

jdg-mra/rrt