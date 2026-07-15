El PIB de la eurozona se estancó en el primer trimestre tras una nueva revisión de Irlanda

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Bruselas, 15 jul (EFE).- La actividad de la eurozona finalmente se estancó en el primer trimestre del año, y no se contrajo como había informado previamente Eurostat, debido a una nueva revisión del PIB de Irlanda, que en lugar de caer un 12,1 % lo hace un 7 %, según una actualización por parte de la oficina europea de estadística.

Sin cambios en el comportamiento de las grandes economías de la zona euro, la revisión del dato irlandés sitúa el PIB de la eurozona en un 0 % entre enero y marzo de este año, un periodo que ya captura las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero.

El dato, en todo caso, constata la desaceleración económica puesto que la actividad venía de dos trimestres de crecimiento: se anotó un incremento del 0,3 % en el tercer trimestre de 2025 y un aumento del 0,2 % entre octubre y diciembre de ese mismo ejercicio.

Con respecto a la Unión Europea en su conjunto, la revisión del dato de Irlanda no afecta a la ligera expansión del 0,1 % que ya estimó Eurostat en su calculo anterior.

Sobre las grandes economías de la moneda común, España destaca con un crecimiento de su PIB del 0,6 %, mientras que Alemania e Italia se anotan una expansión del 0,3 % y Países Bajos del 0,2 %. Francia, por contra, registró una leve contracción del 0,1 %.

Teniendo en cuenta a todos los países del bloque, Dinamarca lidera el crecimiento del PIB con una tasa del 1,5 %, seguido de Estonia y Malta (1,1 %), Finlandia (0,9 %), Hungría (0,8 %), Bulgaria y Eslovenia (0,7 %), España, Letonia y Polonia (0,6 %) y Alemania e Italia (0,3 %).

Varias economías del club se anotaron una expansión del 0,2 % (Bélgica, Chequia, Grecia, Chipre, Países Bajos, Austria y Eslovaquia) mientras que en Croacia, Luxemburgo, Portugal y Rumanía la actividad económica se frenó totalmente.

En terreno negativo se encuentran Francia y Lituania (-0,1%), Suecia (-0,2 %) e Irlanda, con su nuevo dato del -7 %.

La oficina comunitaria de estadística ya modificó su cálculo inicial debido a una primera revisión de Irlanda y situó a la eurozona en una contracción del 0,2 % en el primer trimestre del año, que contrastaba con su cálculo preliminar que apuntaba a un aumento del 0,1 %.

En origen, el PIB de Irlanda – que este semestre ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE- anunciaba una caída del 2 % que luego pasó al 12,1 % y ahora se sitúa en el 7 %.

Al publicar la estimación previa para este trimestre Eurostat ya advirtió que era necesario «particular cuidado» al interpretar los datos del PIB irlandés, puesto que la estadística podía utilizar datos incompletos o métodos de cálculo aún en desarrollo. EFE

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