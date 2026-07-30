El PIB de México crece un 1,5 % en el segundo trimestre de 2026

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Ciudad de México, 30 jul (EFE).- El producto interior bruto (PIB) mexicano creció un 1,5 % intertrimestral en el periodo abril-junio de 2026, con lo que sumó su segundo trimestre consecutivo al alza, pese a la incertidumbre por la política comercial de EE.UU., indicó este jueves la primera estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La subida, por encima de la expectativa del mercado, ocurrió gracias al repunte trimestral del sector agropecuario (3,3 %), de la industria (1,6 %) y de los servicios (1,5 %) , detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.

Por otro lado, el PIB mexicano aumentó un 0,5 % interanual en el segundo trimestre, según cifras originales del instituto autónomo, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse 0,2 % de enero a marzo. EFE

csr/rcf