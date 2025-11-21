El PIB de México retrocede un 0,2 % en el tercer trimestre

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, la segunda economía de Latinoamérica, ajustó este viernes a un 0,2 % trimestral la caída definitiva del producto interior bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025, tras estimar un descenso del 0,3 % en octubre pasado.

La caída, en el tercer trimestre del año, debido al retroceso trimestral de la industria (-2,7 %), en contraste con la subida en el sector agropecuario (2,9 %), y de los servicios (1 %), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas.

Asimismo, el Inegi rebajó al 0,1 % el retroceso interanual en el periodo de julio a septiembre, tras haber divulgado una caída preliminar de un 0,2 %, con base en cifras originales.

El retroceso interanual en el trimestre fue resultado de los avances en las actividades primarias (3,7 %), terciarias (1,1 %), aunque con un descenso en las secundarias (-2,7 %).

Con estos datos, el PIB de México acumula un crecimiento del 0,1 % en lo que va del año, por debajo del 0,2 % proyectado el mes pasado.

En los primeros tres trimestres de 2025, hubo subidas interanuales en el sector agropecuario (3,1 %) y en los servicios (1 %), pero la industria cayó 1,8 %.

De esta forma, la economía de México rompe su racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual. EFE

