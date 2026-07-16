El PIB de Reino Unido repuntó ligeramente en mayo, un 0,1%

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El producto interior bruto (PIB) de Reino Unido repuntó ligeramente en mayo, con un aumento del 0,1% tras un ligero descenso el mes anterior, según las cifras publicadas el jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Este aumento ha sorprendido a los economistas, que esperaban que la actividad se estancara en mayo, a pocos días de la llegada del nuevo primer ministro laborista, Andy Burnham, que sustituirá el lunes a Keir Starmer.

El PIB británico se había contraído un 0,1% en abril, bajo el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que también se hizo notar en la inflación.

«El crecimiento de mayo se dio gracias a un incremento del 0,3% en el sector servicios», destacó la ONS en su comunicado.

Burnham asumirá el cargo de primer ministro este próximo lunes, después de que Keir Starmer se viera obligado a renunciar el pasado mes como jefe de gobierno y líder laborista, por una serie de escándalos y malas noticias en el frente económico.

La OCDE pronosticó el miércoles que la economía británica crecerá apenas un 0,9% este año, cinco décimas menos que en 2025.

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