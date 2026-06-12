El PIB de Reino Unido retrocede un 0,1% en abril, primera vez desde la guerra en Oriente Medio

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La economía de Reino Unido tuvo una contracción del 0,1% en abril, la primera desde el inicio de la guerra en Oriente Medio y una mala noticia para el gobierno británico, envuelto en una nueva crisis tras la renuncia del ministro de Defensa.

El retroceso, anunciado este viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), está en línea con las previsiones de los analistas y se produce tras el aumento del producto interno bruto (PIB) de 0,4% en febrero y de 0,3% en marzo.

«Esta no es una guerra que quisiéramos ni a la que nos hayamos sumado, pero es una que tendrá un impacto en nuestro país», afirmó la ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

Aseguró, no obstante, que su «plan económico es el adecuado», ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han «revisado al alza recientemente sus previsiones de crecimiento» para Reino Unido.

Este débil resultado económico asesta un nuevo golpe al primer ministro británico, Keir Starmer, quien enfrenta peticiones para que renuncie.

El ministro de Defensa y el secretario de Estado de Fuerzas Armadas dimitieron el jueves en medio de una disputa sobre el gasto militar, lo que debilitó aún más la autoridad del líder británico apenas una semana antes de unas elecciones parciales que podrían dar lugar a un intento de sustituirlo.

El aumento de los precios de la energía provocado por la guerra, que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ha reavivadolas presiones inflacionarias y amenaza con descarrilar el crecimiento económico.

«Esperamos que la economía siga debilitándose a medida que avance el año, y especialmente mientras no haya un acuerdo de paz duradero en Oriente Medio», consideró Stuart Clark, gestor de carteras de la consultora Quilter.

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