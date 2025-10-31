El PIB de Taiwán creció un 7,64 % interanual en el tercer trimestre por el auge de la IA

4 minutos

Taipéi, 31 oct (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Taiwán avanzó un 7,64 % interanual en el tercer trimestre de 2025, más de lo esperado por los analistas, gracias al empuje de las exportaciones de productos tecnológicos y de chips avanzados para aplicaciones de inteligencia artificial (IA), informaron fuentes oficiales.

Esta estimación, divulgada este viernes por la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Gobierno taiwanés, que no ofrece cifras intertrimestrales, supone una ligera contracción del ritmo de crecimiento de la isla, cuya economía se expandió un 8,01 % interanual en el segundo trimestre del año.

El principal motor de este crecimiento volvieron a ser las exportaciones: las ventas al exterior de Taiwán avanzaron un 36,5 % interanual en el tercer trimestre, alcanzando los 169.418 millones de dólares estadounidenses (unos 146.527 millones de euros), según cifras del Ministerio de Finanzas.

Casi un 75 % de esas exportaciones correspondieron a productos tecnológicos: entre julio y septiembre, Taiwán vendió productos informáticos al exterior por valor de 66.833 millones de dólares (57.803 millones de euros), mientras que los envíos de componentes electrónicos totalizaron 60.242 millones de dólares (52.102 millones de euros).

Sin embargo, la formación bruta de capital registró una pequeña contracción del 0,04 % interanual en el tercer trimestre, debido a la caída en la inversión en equipos de transporte, indicó la DGBAS.

Por su parte, el consumo privado avanzó un 0,92 % interanual entre julio y septiembre, impulsado principalmente por gastos en productos de información y comunicaciones, entretenimiento y comisiones por transacciones de valores, así como por el «floreciente turismo emisor».

En los tres primeros trimestres del año, el PIB de la isla registró un crecimiento acumulado del 7,06 % respecto al mismo período de 2024, según estimaciones de la DGBAS.

Expectativa por un acuerdo comercial con EE.UU.

Hogar del principal fabricante de semiconductores (TSMC) y del mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo (Foxconn), Taiwán experimentó un crecimiento de su PIB del 4,84 % en 2024, más de lo proyectado inicialmente por el Gobierno, gracias al impulso de las exportaciones.

Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su política comercial más dura podría impactar en el desempeño económico de Taiwán, cuyas exportaciones al país norteamericano están gravadas con una tasa del 20 % desde principios de agosto, aunque los semiconductores están exentos de ese arancel por el momento.

En este contexto, la principal encargada de las negociaciones comerciales del Gobierno taiwanés, Jenni Yang, mantuvo este jueves un encuentro con el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Rick Switzer, al margen de la reunión ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tiene lugar en Gyeongju (Corea del Sur).

Según un comunicado de la comitiva isleña, las consultas técnicas para alcanzar un acuerdo en materia comercial «están prácticamente finalizadas» y ambas partes se están intercambiando documentos.

El entendimiento llegaría después de que el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, propusiera distribuir la producción de semiconductores entre Taiwán y Estados Unidos en una proporción de «50-50», un planteamiento que fue rechazado de forma tajante por Taipéi.

Pese a la ausencia de un acuerdo comercial con EE.UU., el ministro de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, se mostró recientemente «optimista» sobre la posibilidad de que Taiwán crezca más del 3 % el próximo año, una cifra que superaría las previsiones anteriores del Gobierno (+2,81 %) y del Banco Central (+2,68 %). EFE

jacb/aa/ah

(foto) (vídeo)