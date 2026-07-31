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El PIB de Taiwán se dispara casi un 13 % en un año ante la fuerte demanda de chips para IA

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Taipéi, 31 jul (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Taiwán se disparó un 12,92 % entre abril y junio respecto al mismo periodo del año pasado, catalizado por la fuerte demanda internacional de semiconductores avanzados, aunque el avance se reduce drásticamente si se compara con el trimestre anterior.

De hecho, en términos intertrimestrales, la economía taiwanesa creció un 2,39 % respecto al primer trimestre, según datos divulgados este viernes por la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Gobierno taiwanés.

El elevado crecimiento interanual está íntimamente relacionado con el buen desempeño de TSMC, líder mundial en la fabricación de chips avanzados, requeridos por gigantes tecnológicos como Nvidia o AMD para sus soluciones de inteligencia artificial (IA). EFE

jacb/vec/mb

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