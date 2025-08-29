El PIB francés creció un 0,3 % en el segundo trimestre, después de un 0,1 % en el primero

París, 29 ago (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Francia creció un 0,3 % en el segundo trimestre, esencialmente por la variación de existencias de las empresas, y eso significa una ligera aceleración con respecto al 0,1 % constatado en el primero.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE) confirmó este viernes las cifras que había avanzado hace un mes, y en un comunicado detalló las razones de esa evolución, empezando por el hecho de que el consumo privado se mantuvo estancado entre abril y junio, después de haber caído un 0,3 % entre enero y marzo.

Más en concreto, en el segundo trimestre retrocedió el consumo de energía (-2,4 % tras el +0,8 %) pero eso se vio compensado por la recuperación en la alimentación (+1,6 % tras -1,1 %) y los servicios de alojamiento y restaurantes (+2,3 % tras -0,4 %).

Las variaciones de las existencias de las empresas contribuyeron al incremento del PIB del segundo trimestre con cinco décimas, pero eso fue menos que en el primero (siete décimas).

El comercio exterior, por su parte, siguió teniendo una contribución negativa pero menos (-0,3 % frente al -0,5 %).

Por lo que respecta a la inversión, entre abril y junio se mantuvo en la misma dinámica negativa que entre enero y marzo (-0,1 % en cada trimestre). EFE

