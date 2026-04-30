El PIB francés se estancó en el primer trimestre con fuerte caída del comercio exterior

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París, 30 abr (EFE).- El producto interior bruto (PIB) francés se estancó en el primer trimestre de este año, después de haber progresado un 0,2 % en los últimos tres meses de 2025, a causa de un ligero retroceso del consumo, una significativa caída de la inversión y un fuerte bajón del comercio exterior.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publicó este jueves las primeras cifras de la actividad económica de esos tres primeros meses, que incluye el de marzo con los primeros efectos de la guerra en Oriente Medio, señaló que el único de los grandes parámetros que contribuyó en positivo al PIB fueron las variaciones de existencias de las empresas.

La aportación de esas variaciones fue de ocho décimas de PIB (habían restado siete décimas entre octubre y diciembre), mientras que el comercio exterior amputó siete décimas (frente a las seis positivas en el último trimestre de 2025. EFE

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