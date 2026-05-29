El PIB italiano aumentó un 0,3 % en el primer trimestre y un 0,8 % interanual

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Roma, 29 may (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Italia aumentó en el primer trimestre del año un 0,3 % respecto al trimestre anterior y un 0,8 % respecto al mismo periodo de 2025, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

El Istat comunicó que, con la información adicional disponible para el primer trimestre del año, la estimación de las cuentas económicas trimestrales se revisó al alza en un punto decimal respecto a las publicadas en la estimación preliminar de finales de abril,

En comparación con el trimestre anterior, todos los componentes principales de la demanda interna aumentaron, con un incremento del consumo final del 0,4 % y de la inversión fija bruta del 0,7 %. Las importaciones disminuyeron un 0,7 %, mientras que las exportaciones aumentaron un 2,2 %.

Según las estimaciones de los próximos trimestres, el crecimiento del PIB a finales de año se colocará en el 0,6 %. EFE

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