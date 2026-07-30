El PIB italiano creció un 0,2 % en el segundo trimestre del año

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Roma, 30 jul (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Italia creció un 0,2 % en el primer trimestre del año con respecto al trimestre anterior y un 1 % respecto al mismo periodo de 2025, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

El Istat comunicó que «la variación trimestral se debe al aumento del valor añadido en el sector servicios y a la disminución en la agricultura y la industria».

Mientras que por el lado de la demanda, «se observa una contribución positiva del componente interno bruto de existencias y una contribución negativa del componente externo neto».

Según las estimaciones de los próximos trimestres, el crecimiento del PIB a finales de año se colocará en el 0,8 %. EFE

ccg/mra