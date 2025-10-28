El PIB surcoreano crece un 1,2 % entre julio y septiembre, su mayor avance en año y medio

1 minuto

Seúl, 28 oct (EFE).- La economía de Corea del Sur creció un 1,2 % intertrimestral en el periodo entre julio y septiembre, lo que supone su mayor expansión desde principios de 2024, impulsada por el repunte del consumo privado y de las exportaciones de semiconductores y automóviles, según datos divulgados este martes por el Banco de Corea (BoK).

El producto interior bruto (PIB) también avanzó un 1,7 % interanual en ese trimestre. El crecimiento supera el promedio reciente del país, reflejando una recuperación más firme del consumo y de la inversión manufacturera tras varios trimestres de estancamiento.

Según el informe preliminar del BoK, el consumo privado aumentó un 1,3 % trimestral gracias al incremento en las compras de bienes como automóviles y equipos de telecomunicaciones. El gasto público creció un 1,2 %, mientras que la inversión en instalaciones repuntó un 2,4 %. EFE

rvb/pav/rrt