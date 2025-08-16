The Swiss voice in the world since 1935

El pintor colombiano Luis Hernández expondrá 67 obras en una galería de México

Bogotá, 16 ago (EFE).- El pintor colombiano Luis Hernández expondrá las 67 obras de su colección ‘Horizonte que alcanza el color’ en la Galería de Arte Frida Kalho, de la ciudad mexicana de Culiacán, entre los próximos 18 de agosto y 5 de octubre, informó este sábado el equipo del artista.

La exposición hace parte de una iniciativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que incluye talleres con los alumnos de artes plásticas de esa región mexicana.

«Mi obra es reflejo de la pasión por explorar y combinar diversas técnicas, lo que me permite el desarrollo de experimentación continua», afirmó Hernández, nacido en la ciudad colombiana de Ibagué y reconocido por sus exposiciones en la Bienal Internacional de Machala, en Ecuador, y las menciones especiales durante su exposición itinerante por ciudades de su país.

Para el artista, cada pieza de esta exposición «es el resultado de un viaje de descubrimiento» en el que sobresale «la curiosidad y el deseo de entender el mundo que lo rodea desde una perspectiva social y ecológica».

En ese sentido, la idea de la exposición es conectar con el público en un nivel profundo, invitando a la reflexión y diálogo sobre cuestiones que afectan a la humanidad. EFE

