El PKK anuncia su completa retirada de Turquía tras 40 años de lucha armada

Ankara, 26 oct (EFE).- El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunció este domingo que retirará “todas sus fuerzas” de Turquía, una medida considerada histórica en medio de un proceso de paz en curso con Ankara, informó la televisión NTV.

Todos los medios turcos informan de este anuncio citando fuentes del norte de Irak, donde los guerrilleros tienen sus bases.

Considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), el PKK, la guerrilla kurda en Turquía, había anunciado en diciembre de 2024 su disolución y el fin de su «lucha armada» que inició contra el Estado turco hace 40 años y que ha dejado unos 45.000 muertos, respondiendo así al llamamiento de su fundador y líder encarcelado, Abdullah Öcalan. EFE

