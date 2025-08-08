El plan de Israel de ocupar ciudad de Gaza supone una escalada peligrosa, alerta Guterres

2 minutos

Naciones Unidas, 8 ago (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar «profundamente alarmado» por el plan del Gobierno de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza, que calificó como «una escalada peligrosa» del conflicto.

«Esta decisión marca una escalada peligrosa y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos. Podría poner en peligro aún más vidas, incluyendo la de los rehenes (de Hamás)», expresó la portavoz asociada de Guterres, Stephanie Tremblay, en su rueda de prensa diaria.

Tremblay advirtió de que esta nueva escalada derivará en más desplazamientos forzosos, muertes y «una destrucción masiva», lo que agravará «el sufrimiento inimaginable de la población palestina en Gaza».

Por ello, instó al Gobierno israelí a respetar el derecho internacional y recordó que la Corte Internacional de Justicia estableció en 2024 que Israel debía cesar sus asentamientos ilegales y evacuar a todos los colonos de los territorios palestinos ocupados, que abarcan Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este.

«No habrá una solución sostenible a este conflicto sin el fin de esta ocupación ilegal y el logro de una solución viable de los dos Estados. Gaza es y debe seguir siendo una parte integral de un Estado palestino», aseveró Tremblay.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Tras cerca de diez horas de reunión, el Gobierno israelí difundió un comunicado donde se expone el plan de Netanyahu para «derrotar a Hamás», que incluye ocupar la ciudad de Gaza, sin aclarar qué sucederá con el resto del enclave, a pesar de que el primer ministro había declarado su intención de extender la operación a toda la Franja antes de empezar la sesión de debate con el gabinete.

Medios israelíes recogen que este plan habría llegado del jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, quien ya se había enfrentado a Netanyahu al expresar su rechazo a ocupar toda la Franja. EFE

asg-int/nqs/fpa