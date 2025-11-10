El Platense avanza a la siguiente fase del Apertura salvadoreño tras golear 4-0 a Hércules

San Salvador, 9 nov (EFE).- El Platense, dirigido por el técnico peruano Agustín ‘Chochera’ Castillo, avanzó este domingo a la siguiente fase del torneo Apertura de El Salvador, tras vencer 4-0 en su casa al Hércules en la jornada 21, penúltima de la temporada regular de la liga local.

Con este abultado resultado, los de Castillo se suman al Luis Ángel Firpo, Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), Alianza, Isidro Metapán, Águila, Cacahuatique y Municipal Limeños, equipos ya clasificados a los cuartos de final del Apertura.

La victoria del cuadro viroleño, en un encuentro dominado de principio a fin por los locales, llevó las firmas de los salvadoreños Kevin Ardón, Andrés Bello -con un doblete-, y del delantero colombiano Yair Arboleda.

Con este resultado, el Platense se quedó en el puesto ocho con 23 puntos, dos menos que el Municipal Limeño, en el séptimo lugar con 25 unidades y que en esta jornada empató 1-1 con el Inter FA.

En la sexta posición se ubica el Cacahuatique con 27 puntos luego de caer 0-1 ante los Emplumados del Águila, dirigidos por el mexicano Juan Carlos Chávez y que se posicionan en el quinto lugar con 29 unidades.

En el cuarto puesto se ubican los Caleros del Metapán, que fueron derrotados 1-2 por el Fuerte San Francisco, y en el tercer lugar quedan los Albos del Alianza -vigentes campeones nacionales- con 41 puntos luego de empatar 1-1 la noche de este domingo contra el Zacatecoluca.

Entre tanto, el FAS se queda cómodamente en el segundo lugar con 41 unidades -con mejor cuota de goles a favor- luego de caer 1-3 ante los toros del Firpo, del costarricense Malvin Solano, que son líderes absolutos con 49 puntos y continúan en el primer.

En la lucha por el goleo individual el salvadoreño Juan Argueta ha tomado amplia ventaja y suma 11 tantos, por delante del trinitense Jomal Williams y del colombiano José Erik Correa, que tienen 9 goles cada uno.

La próxima jornada, la 22, será la última de la etapa regular del Apertura y se dará paso a los cuartos de final que definirán a dos partidos -ida y vuelta- a los cuatro semifinalistas del torneo.

Han quedado fuera de los cuartos de final Fuerte San Francisco, Hércules, Inter FA y Zacatecoluca. EFE

