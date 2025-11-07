El Platense busca sellar el último boleto a la siguiente fase en la Liga salvadoreña

2 minutos

San Salvador, 7 nov (EFE).- El Platense buscará sellar este fin de semana el último boleto a la siguiente fase de la Liga de El Salvador, a la que ya se matricularon 7 equipos a falta de dos jornadas, mientras que el Luis Ángel Firpo intentará ampliar su ventaja en la cima.

Los Gallos del Platense son octavos con 23 puntos y otros dos equipos podrían alcanzarlo en puntos, entre ellos el Hércules, que es décimo con 17 unidades y al que recibirá el sábado.

A la fase de cuartos de final se han anotado el Firpo, Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), Alianza, Isidro Metapán, Águila, Cacahuatique y Municipal Limeño.

El juego más llamativo de esta fecha 20 lo disputarán los Toros del Firpo y el FAS, estos clubes se ubican en la primera y segunda posición con 46 y 41 puntos, respectivamente.

El Alianza, vigente campeón y tercero con 40 unidades, visitará al Zacatecoluca, nuevo inquilino de la Liga y último con 14 enteros.

Los Jaguares del Isidro Metapán, cuartos con 33 puntos, serán locales ante el Fuerte San Francisco, noveno con 17 unidades.

El Águila, que acumula 29 puntos en el quinto lugar, tendrá una dura visita al Cacahuatique, sexto con 27 puntos. Ambos buscan mejorar su posición en la tabla.

El vigente subcampeón y séptimo con 24 enteros, Municipal Limeño, visitará al benjamín Inter FA, undécimo con 15 unidades y sin posibilidades de avanzar.

En la lucha por el goleo individual el salvadoreño Juan Argueta ha tomado amplia ventaja y suma 11 tantos, por delante del trinitense Jomal Williams y del colombiano José Erik Correa, que tienen 9 goles cada uno.

Programación fecha 21:

8/11: Isidro Metapán-Fuerte San Francisco, Firpo-FAS, Inter FA-Municipal Limeño, Cacahuatique-Águila, Platense-Hércules y Alianza-Zacatecoluca. EFE

