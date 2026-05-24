El Plaza Amador conquista el tricampeonato en Panamá tras vencer al Alianza

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Ciudad de Panamá, 23 may (EFE).- El CD Plaza Amador conquistó este sábado el tricampeonato del fútbol panameño al vencer por 3-2 en tiempo extra al Alianza F.C. en la final del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Un gol tempranero, a los 4 minutos de juego en los botines de Gabriel Chiari, puso arriba al Alianza, dirigido por el colombiano Jair Palacios, y le hizo soñar con la revancha por la final del Clausura 2025, en la que cayó 2-0 frente a los placinos.

El empate llegó al minuto 26 con un remate de cabeza del Rudy Yearwood. A partir de este punto el partido toma un ritmo de ida y vuelta, con el Plaza Amador contraatacando más cómodo que su rival.

Al minuto 44 el central Oliver Campos se va expulsado con roja tras ser amonestado con una segunda tarjeta amarilla, y el Alianza se queda con uno menos.

En la segunda parte, Daivis Murillo remató desde la distancia y puso arriba al Plaza Amador a los 73 minuto.

En el descuento, al minuto 94, un saque lateral es aprovechado por Yeison Ortega del Alianza, que apareció para sorprender y empatar el juego y obligar al extratiempo.

Jimar Sánchez puso arriba al Plaza Amador a los 4 minutos del tiempo extra, dándole el tricampeonato a su equipo, dirigido por el panameño Mario Méndez. EFE

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