El plazo máximo para proclamar al próximo presidente de Perú es mediados de julio

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Lima, 15 jun (EFE).- El plazo máximo para proclamar oficialmente al nuevo presidente o presidenta electa de Perú es a mediados de julio, reiteró este lunes una portavoz del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien añadió que en tres ciudades del exterior se ha ordenado un recuento de votos de la segunda vuelta electoral por presentar observaciones.

La portavoz del máximo tribunal electoral en Perú, Grecia Rentería, informó en rueda de prensa de que el «plazo máximo de proclamación sería mediados de julio» próximo, aproximadamente dos semanas antes de la jura del cargo y el inicio del nuevo mandato 2026-2031.

Actualmente, el JNE está a la expectativa de la resolución de 1.661 actas de votación observadas en las mesas electorales el día de la segunda vuelta presidencial, que fueron enviadas a los jurados electorales especiales (JEE) para su evaluación y resolución.

Rentería explicó que después de recibir el acta, si la observación «no se supera en el cotejo, pedimos que se remitan las cédulas de votación».

En ese caso, convocan a audiencia de recuento de votos en un plazo de tres días y luego otorgan otros tres días para que los partidos políticos en contienda apelen ese resultado, un procedimiento legal que retrasa el cierre del cómputo definitivo de la segunda vuelta.

La portavoz explicó que, a la fecha, 1.493 actas ya han sido resueltas y que 175 han pasado a recuento de votos, de las cuales 15 ya han tenido la audiencia pública de reconteo y otras 83 audiencias están programadas para realizarse.

Rentería detalló que hay tres mesas de votación en el exterior que han pasado al recuento de votos, que son Asunción (Paraguay), Washington (Estados Unidos) y Florencia (Italia), de las cuales dos ya tienen audiencia programada.

Una semana después de la segunda vuelta electoral en Perú, el cómputo total de la votación se encuentra al 98,593 % del sufragio, que otorga el 50,051 % a la candidata derechista Keiko Fujimori y el 49,949 % al izquierdista Roberto Sánchez.

La ventaja de Fujimori es de 18.478 votos sobre el candidato de Juntos por el Perú, quien debido a lo estrecho de la diferencia había pedido un recuento total de la votación para darle mayor legitimidad al resultado, lo cual rechazó el partido fujimorista Fuerza Popular.

La votación de peruanos en el exterior fue mayoritariamente para Fujimori, al igual que en Lima y varias ciudades de la costa del país, mientras que los electores de Sánchez, que se presentó en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), fueron especialmente en las regiones rurales y del sur del país. EFE

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