El PLD asegura que 1,5 millones de dominicanos han abandonado el país entre 2020 y 2024

1 minuto

Santo Domingo, 27 nov (EFE).- El delegado política ante la Junta Central Electoral (JCE) y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), Manuel Crespo, denunció hoy que, fruto de la grave situación económica por la que está atravesando la República Dominicana, más de un millón 500 mil dominicanos han emigrado en busca de mejores condiciones económicas en el cuatrienio 2020-2024.

“Estos datos demuestran que los dominicanos estamos viviendo una realidad tétrica y escalofriante en el desgobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es la peor crisis en la historia Republicana», afirmó el exministro de la Juventud en un documento.

Son estadísticas oficiales correspondiente al año 2024 dadas a conocer en el mes de julio por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, una dependencia directa del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREC), aseguró.

Crespo recordó que desde la fundación de la República hasta 2020, el número de dominicanos que habían salido del país ascendían a un millón 340 mil personas, en comparación con la cifra dadas en julio del 2020 al 2024 que aumentó a más de dos millones 874 mil personas.

“En esos cuatro años el aumentado de la cantidad de dominicanos que se han ido del país en busca de mejor vida para sus familiares, desesperados por la situación económica, asciende a más de un millón 525 mil dominicanos; y ahí no están las cifras del 2025, porque para nadie es un secreto que la estampida ha sido mayor del 2024 al 2025″, aseguró.EFE

