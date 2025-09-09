El pleno del Ayuntamiento de Lisboa rechaza moción de censura contra alcalde por accidente

Lisboa, 9 sep (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Lisboa rechazó este martes una moción de censura presentada por el ultraderechista Chega contra el alcalde, Carlos Moedas, y su Ejecutivo municipal en la que exigía responsabilidades por el accidente que la semana pasada causó 16 muertos y una veintena de heridos cuando descarriló el funicular de Glória.

La moción fue rechazada con los votos en contra del conservador Partido Social Demócrata (PSD) de Moedas, Iniciativa Liberal (IL), MPT, Aliança y CDS-PP; mientras que se abstuvieron Bloco de Esquerda (BE), el ecologista Livre, PEV, PCP, dos diputados independientes del movimiento Cidadãos por Lisboa, el Partido Socialista (PS) y el animalista PAN.

Por su parte, votaron a favor el Partido Popular Monárquico (PPM) y Chega.

Durante la reunión del pleno municipal, Moedas defendió que «la responsabilidad hoy es estar al lado de las víctimas y sus familias, y garantizar que se restablezca la normalidad» en la ciudad.

«Asumo la responsabilidad hoy y siempre, hasta el final de mi vida, de encontrar la verdad. Lisboa nunca ha necesitado tanto liderazgo, Lisboa tiene ese liderazgo y el liderazgo no es solo para los buenos momentos», dijo en su intervención el regidor.

También insistió en que fue «el primero en exigir que se llevara a cabo una investigación interna y externa, el primero en querer saber todo lo que pasó en nombre de los lisboetas», pero subrayó que «no es momento para especular» y que «hay que esperar respuestas rigurosas y claras por respeto a las víctimas y a las familias».

Por su parte, el diputado local de Chega y candidato a la Alcaldía de Lisboa en las elecciones municipales del próximo 12 de octubre, Bruno Mascarenhas, criticó durante su intervención que el accidente es consecuencia de «los gestores municipales nombrados por estructuras partidistas, una falta de sentido ético y de servicio público».

«Esta moción de censura no es un acto simbólico ni carente de significado. Es un deber moral y político, porque quien incumple su obligación de garantizar la seguridad pública no puede seguir dirigiendo Lisboa como si nada hubiera pasado», concluyó.

Aún se desconocen las causas del descarrilamiento de uno de los dos vagones del funicular de Glória, que se salió de las vías en una curva de la cuesta de la Calçada da Glória, que conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, en el casco histórico.

El accidente causó 16 muertos y una veintena de heridos y actualmente hay tres investigaciones abiertas para determinar qué lo causó. EFE

