The Swiss voice in the world since 1935

El pleno del Ayuntamiento de Lisboa rechaza moción de censura contra alcalde por accidente

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Lisboa, 9 sep (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Lisboa rechazó este martes una moción de censura presentada por el ultraderechista Chega contra el alcalde, Carlos Moedas, y su Ejecutivo municipal en la que exigía responsabilidades por el accidente que la semana pasada causó 16 muertos y una veintena de heridos cuando descarriló el funicular de Glória.

La moción fue rechazada con los votos en contra del conservador Partido Social Demócrata (PSD) de Moedas, Iniciativa Liberal (IL), MPT, Aliança y CDS-PP; mientras que se abstuvieron Bloco de Esquerda (BE), el ecologista Livre, PEV, PCP, dos diputados independientes del movimiento Cidadãos por Lisboa, el Partido Socialista (PS) y el animalista PAN.

Por su parte, votaron a favor el Partido Popular Monárquico (PPM) y Chega.

Durante la reunión del pleno municipal, Moedas defendió que «la responsabilidad hoy es estar al lado de las víctimas y sus familias, y garantizar que se restablezca la normalidad» en la ciudad.

«Asumo la responsabilidad hoy y siempre, hasta el final de mi vida, de encontrar la verdad. Lisboa nunca ha necesitado tanto liderazgo, Lisboa tiene ese liderazgo y el liderazgo no es solo para los buenos momentos», dijo en su intervención el regidor.

También insistió en que fue «el primero en exigir que se llevara a cabo una investigación interna y externa, el primero en querer saber todo lo que pasó en nombre de los lisboetas», pero subrayó que «no es momento para especular» y que «hay que esperar respuestas rigurosas y claras por respeto a las víctimas y a las familias».

Por su parte, el diputado local de Chega y candidato a la Alcaldía de Lisboa en las elecciones municipales del próximo 12 de octubre, Bruno Mascarenhas, criticó durante su intervención que el accidente es consecuencia de «los gestores municipales nombrados por estructuras partidistas, una falta de sentido ético y de servicio público».

«Esta moción de censura no es un acto simbólico ni carente de significado. Es un deber moral y político, porque quien incumple su obligación de garantizar la seguridad pública no puede seguir dirigiendo Lisboa como si nada hubiera pasado», concluyó.

Aún se desconocen las causas del descarrilamiento de uno de los dos vagones del funicular de Glória, que se salió de las vías en una curva de la cuesta de la Calçada da Glória, que conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, en el casco histórico.

El accidente causó 16 muertos y una veintena de heridos y actualmente hay tres investigaciones abiertas para determinar qué lo causó. EFE

lmg/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR