El PMA anuncia que comenzó a ampliar su ayuda a Gaza tras el alto el fuego

3 minutos

Roma, 11 oct (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas anunció este sábado que comenzó a ampliar sus operaciones en Gaza, «ya que el alto el fuego allana el camino para que las agencias humanitarias lleguen a las poblaciones vulnerables».

«Tras dos años de conflicto devastador, cientos de miles de familias siguen desplazadas, con los sistemas alimentarios destrozados y el acceso a las necesidades básicas gravemente limitado. Con pleno acceso, el PMA pretende restablecer su sistema regular de distribución de alimentos, ampliando la asistencia a través de 145 puntos de distribución en toda la Franja», anunció al agencia de Naciones Unidas en una nota.

Explicó que en los primeros tres meses, como parte de sus distribuciones generales de alimentos, el PMA pretende alimentar hasta a 1,6 millones de personas (aproximadamente 320.000 familias) con pan, harina de trigo y paquetes de alimentos.

Asimismo, el PMA ampliará el número de panaderías que apoya actualmente de 10 a 30 en las próximas semanas, lo que incrementará drásticamente el acceso al pan fresco. Actualmente, se producen 100.000 paquetes (dos kilos) de pan fresco diariamente para las comunidades necesitadas.

Además, el PMA ampliará su apoyo nutricional a mujeres embarazadas y lactantes, que ya ha aumentado en las últimas semanas y también se apoyará mediante pagos digitales a las personas con mayor inseguridad alimentaria, como mujeres, viudas, madres solteras, niños, ancianos y personas con discapacidad, quienes podrían no poder desplazarse aún a los puntos de distribución de alimentos.

Aproximadamente 140.000 personas ya se han beneficiado de estos pagos, que les permiten comprar alimentos en los mercados locales. El PMA planea duplicar el programa en las próximas semanas.

Por otra parte, anunció que «Más de 170.000 toneladas métricas de alimentos gestionados por el PMA están listas para su envío ahora o en ruta, a través de los corredores de Ashdod, Egipto, Jordania y Cisjordania y esto equivale a suficientes alimentos básicos para alimentar a toda la población de Gaza, más de dos millones de personas, durante un máximo de tres meses».

Sin embargo, apuntaron, «para una distribución a gran escala, el PMA requiere un uso rápido y eficiente de todos los puntos de entrada, un acceso humanitario seguro y sin obstáculos, la rehabilitación de infraestructura vital e instalaciones de almacenamiento, y protocolos de despacho más ágiles en el puerto de Ashdod».

«Necesitamos que se mantenga el alto el fuego y que se aborden las cuestiones relacionadas con el orden público en Gaza «, explicaron pues «no hay tiempo que perder». EFE

ccg/amg