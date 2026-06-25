El PMA está preparado para ampliar asistencia humanitaria a Venezuela tras los terremotos

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Ciudad de Panamá, 25 jun (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP) de las Naciones Unidas informó este jueves que se encuentra monitoreando la situación en Venezuela tras los terremotos que dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos y que están preparados para ampliar su asistencia según las necesidades.

«Estamos monitoreando de cerca la evolución de la situación y en contacto con las autoridades gubernamentales y los socios humanitarios para determinar cómo el Programa Mundial de Alimentos puede apoyar mejor la respuesta de emergencia», informó a EFE la oficina de comunicación del PMA.

Así, añadieron: «Estamos listos para ampliar nuestra asistencia a medida que se conozca el alcance de las necesidades humanitarias».

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos señaló que se presentó un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el doble terremoto ha causado al menos 164 muertos y 971 heridos, y que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas. EFE

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