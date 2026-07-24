El PMA ha atendido a más de 100.000 personas en Venezuela tras terremotos de hace un mes

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Caracas, 24 jul (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas informó este viernes que ha atendido a más de 100.000 personas afectadas por el doble terremoto de hace un mes en Venezuela y dijo que con la financiación adecuada espera llegar a medio millón en los próximos dos meses.

«Ninguna familia afectada está viviendo esta catástrofe de la misma manera, y la asistencia debe moverse tan rápido como cambian las condiciones sobre el terreno», afirmó Stephanie Hochstetter, representante del PMA en Venezuela, citada en nota de prensa.

La organización explicó que en las primeras 72 horas después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio puso en marcha una serie de diagnósticos en más de ocho comunidades de siete estados del país suramericano.

Esto ha permitido, prosiguió, orientar la respuesta con base en información sobre acceso a alimentos, funcionamiento de los mercados, cadenas de suministro y riesgos de protección, en coordinación con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y los socios humanitarios.

El PMA dijo que ha adaptado su respuesta a las circunstancias de cada familia con comidas calientes para personas en albergues y comedores comunitarios, raciones listas para consumir que no requieren preparación para quienes aún estén en movimiento, esperando noticias de sus seres queridos o refugiándose donde se sienten seguros.

Asimismo, el organismo internacional ha entregado canastas de alimentos para hogares cuyo sustento se vio afectado pero que aún pueden cocinar, y cupones electrónicos prepagados donde los mercados funcionan, permitiendo a las familias priorizar sus necesidades más urgentes.

«Estábamos aquí antes de los terremotos, y nos quedamos con las y los venezolanos, junto a las autoridades y socios, el tiempo que sea necesario para que las familias afectadas puedan volver a ponerse en pie», añadió Hochstetter.

La organización sostuvo que necesita 80 millones de dólares para sostener y ampliar su respuesta en Venezuela y asistir a más de 500.000 personas en los próximos dos meses.

De acuerdo con el último balance de las autoridades, publicado el miércoles, el doble terremoto de hace un mes ha dejado 5.398 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda.

El desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el boletín oficial, que hasta el miércoles registró 1.463 réplicas. EFE

sc/cpy