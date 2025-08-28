The Swiss voice in the world since 1935

El PMA pide reabrir sus cocinas comunitarias y panaderías en Gaza «para salvar vidas»

Jerusalén, 28 ago (EFE).- La directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, visitó Gaza esta semana, después de que la ONU confirmase la existencia de una hambruna, y dijo que se deben «reactivar de forma urgente» sus 200 puntos de distribución de alimento a fin de «salvar vidas».

«Necesitamos urgentemente reactivar nuestra vasta y confiable red de 200 puntos de distribución de alimentos en toda la Franja, incluyendo cocinas comunitarias y panaderías», declaró McCain en un comunicado.

«Es urgente que se den las condiciones adecuadas para poder llegar a los más vulnerables y salvar vidas», añadió.

Otras cuatro personas murieron ayer de hambre y desnutrición en Gaza, incluidos dos niños, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. Con ellos, ya son 317 los fallecidos por hambre desde octubre de 2023, incluidos 121 niños, según las autoridades.

McCain recorrió las zonas de Deir al Balah (centro) y Jan Yunis (sur), visitando en la primera una clínica que trata a niños con desnutrición severa. Además, habló con madres desplazadas sobre «su lucha diaria por sobrevivir, incluyendo la búsqueda de restos de comida».

«Vi fotos de cuando (los niños) estaban sanos. Hoy están irreconocibles», dijo McCain.

El PMA reconoció que, en el último mes, ha aumentado la cantidad de ayuda humanitaria y comercial que Israel permite entrar en la Franja, pero aseguró que sigue estando «muy por debajo» de la necesaria.

Esta agencia de la ONU instó a Israel a que autorice de forma más rápida el traslado de camiones dentro de Gaza, así como el acceso seguro de la población civil a la ayuda y la puesta en marcha de la red de distribución del PMA.

Desde que la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) declarase la existencia de una hambruna en la ciudad de Gaza el pasado 22 de agosto, se han registrado 39 muertes, entre ellas seis niños, según datos de la Sanidad gazatí.

El informe publicado el pasado viernes por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de «crisis alimentaria».EFE

