El PMA recibe una contribución de 800 millones de dólares de Estados Unidos

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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, duramente afectado por los recortes de financiación estadounidenses y europeos, celebró el miércoles una contribución de 800 millones de dólares por parte de Estados Unidos.

En un comunicado, la agencia con sede en Roma precisó que estos fondos permitirán «apoyar sus operaciones vitales de ayuda alimentaria», en beneficio de más de 38 millones de personas vulnerables en al menos 37 países.

El PMA había anunciado a principios de junio que se enfrentaba a un grave déficit de financiación, en un contexto de crecientes necesidades humanitarias. Las contribuciones cayeron a 6.000 millones de dólares en 2025, frente a 10.000 millones en 2024.

Esta brusca bajada de recursos llega en un momento en que las dificultades se multiplican, especialmente debido a la guerra en Oriente Medio, que complica las operaciones logísticas y dispara los costos de la ayuda en varias regiones.

«En un momento en que las necesidades superan los recursos, este generoso apoyo de Estados Unidos llega en el momento oportuno», celebró Carl Skau, director ejecutivo interino del PMA.

El organismo prevé asistir este año a 110 millones de personas entre las más vulnerables del mundo, un objetivo que requeriría un presupuesto de 13.000 millones de dólares.

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