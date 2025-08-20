El PMA reducirá a la mitad alcance de su programa en Venezuela por falta de financiamiento
Caracas, 20 ago (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó este miércoles de que reducirá a la mitad el alcance de su programa en Venezuela este año porque, dijo, el «financiamiento no es suficiente».
«Ha sido una decisión muy difícil que hemos tomado luego de explorar e intentar muchísimas opciones. WFP (siglas en inglés) no podrá continuar con el programa de comidas escolares en los estados Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas», indicó Lucía Ruz, asociada de programas de las Naciones Unidas, en un vídeo publicado en Instagram.
En febrero de 2023, el PMA aprobó el Plan Estratégico 2023-2025 para Venezuela por 573 millones de dólares para fortalecer la alimentación escolar, según informó entonces la Representación Permanente del país caribeño ante la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).EFE
